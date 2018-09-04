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Заксобрание Забайкальского края рассмотрит законопроект о сохранении льгот

Политика

В случае принятия проекта документа закон вступит в силу с 1 января 2019 года

Заксобрание Забайкальского края рассмотрит законопроект о сохранении льгот
Василий Верещагин. Бурлаки. 1866 г

Чита, 4 сентября 2018, 18:15 — REGNUM  В рамках изменяющегося федерального законодательства депутаты от «Единой России» внесли в Законодательное собрание Забайкальского края законопроект о сохранении льгот для пожилых людей, сообщили 4 сентября в пресс-службе регионального законодательного органа.

В случае принятия проекта документа закон вступит в силу с 1 января 2019 года. Депутаты отметили, что большинство льгот в регионе предоставляются после выхода человека на пенсию. После принятия документа льготы будут привязаны к возрасту человека, а не к пенсии.

Напомним, 9 сентября 2018 года в Забайкальском крае пройдут выборы в Законодательное собрание. Вице-спикер регионального парламента Сергей Михайлов ранее заявлял, что предложенный законопроект будет рассмотрен новым составом депутатов на первом же собрании.

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