Депутаты Рады призвали наказать Медведчука за «антиукраинскую» деятельность

Киев, , 18:02 — REGNUM Депутаты Верховной рады от фракций «Народный фронт» и «Блок Петра Порошенко» призвали генеральную прокуратуру Украины и СБУ расследовать «антиукраинскую» деятельность политика Виктора Медведчука. Призыв прозвучал 4 сентября с трибуны Верховной рады Украины.

По словам депутатов, Медведчук является:

«Главным локомотивом пророссийских идей на Украине, человеком, который открыл двери для «российской агрессии», который провозглашал лозунги федерализации и двуязычия, антиевропейские лозунги…».

Парламентарии попросили коллег бойкотировать оппозиционные телеканалы NewsOne, 112.ua, Интер и другие СМИ, которые

«Делают всё, чтобы Украина стала частью Российской империи», — завили с трибуны Рады.

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«Мы призываем генерального прокурора, службу безоапсности Украины расследовать антиукраинскую деятельность Виктора Медведчука», — сказано в обращении.

Депутаты возмущены тем, что такой политик может свободно осуществлять свои «антиукраинские» действия в украинской политике.

Виктор Медведчук отреагировал на заявление депутатов на своей странице в социальной сети Facebook:

» Да, я был и остаюсь для них личным врагом. И для «вашингтонского обкома», и для его марионеток в украинском парламенте и правительстве. Да, я являюсь для них олицетворением реванша. Но реванша не пророссийского, как пытаются они это преподнести, а антиамериканского… я действовал, действую, и всегда буду действовать в рамках правового поля, в полном соответствии с Конституцией и законами Украины, а потому за все голословные, цинично лживые обвинения в мой адрес господин Левус и иже с ним ответят в суде», — заявил политик.

Напомним, глава общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук известен близкими связями с президентом России Владимиром Путиным. С 2003 года Медведчук активно не участвовал в политической жизни страны, однако после начала войны в Донбассе он стал одним из представителей Киева на переговорах в Минске.

О возвращении Медведчука промайданные политики с ужасом заговорили после покупки им телеканала 112.ua и недавнего громкого интервью этому телеканалу.

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