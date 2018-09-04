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В Северной Осетии предложено сохранить льготы граждан пенсионного возраста

Политика

Республиканский парламент рассматривает этот вопрос в свете возможной пенсионной реформы

В Северной Осетии предложено сохранить льготы граждан пенсионного возраста

Владикавказ, 4 сентября 2018, 17:54 — REGNUM  Парламент Республики Северная Осетия — Алания республики рассмотрит предложение депутатов фракции «Единая Россия» об изменениях в регионального закона «О мерах социальной поддержки ветеранов», сообщает 4 сентября официальный сайт регионального отделения партии «Единая Россия».

Предложенные поправки предполагают сохранение всех льгот для граждан пенсионного возраста по достижении возраста 60 лет мужчинами и 55 лет — женщинами. К этим льготам, в частности, относятся бесплатное обслуживание в поликлиниках и медицинских учреждениях, бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение, оплата жилья и коммунальных услуг в размере 50% и т.д.

Такими мерами депутаты попытаются смягчить последствия пенсионной реформы, предложенной правительством РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Российской Федерации предлагает повысить возраст выхода граждан РФ на пенсию до выхода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

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Повышение пенсионного возраста
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