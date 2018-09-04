Власти Италии внедрят в бизнес-среду агентов для выявления коррупции

Рим, , 17:50 — REGNUM Законопроект о новых мерах по борьбе с коррупцией будет рассмотрен правительством Италии уже в ближайшие дни, сообщил во вторник, 4 сентября, вице-премьер Луиджи Ди Майо на своей странице в Facebook.

В случае одобрения законопроекта правительством он будет направлен в парламент.

Законопроект предполагает введение пожизненного запрета на участие в госзакупках для всех уличенных в коррупции, а также внедрение «агентов под прикрытием» в бизнес-среду и в сферу региональной власти для скорейшего выявления коррупции.

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