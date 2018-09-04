Вторник, 4 Сентября 2018 года
19:15:04 МСК

Власти Италии внедрят в бизнес-среду агентов для выявления коррупции

Политика

Также предполагается введение пожизненного запрета на участие в госзакупках для уличенных в коррупции

Власти Италии внедрят в бизнес-среду агентов для выявления коррупции
Цитата из х/ф «Несколько дней из жизни Обломова». Реж. Никита Михалков. 1980. СССР
Поймали с поличным

Рим, 4 сентября 2018, 17:50 — REGNUM  Законопроект о новых мерах по борьбе с коррупцией будет рассмотрен правительством Италии уже в ближайшие дни, сообщил во вторник, 4 сентября, вице-премьер Луиджи Ди Майо на своей странице в Facebook.

В случае одобрения законопроекта правительством он будет направлен в парламент.

Законопроект предполагает введение пожизненного запрета на участие в госзакупках для всех уличенных в коррупции, а также внедрение «агентов под прикрытием» в бизнес-среду и в сферу региональной власти для скорейшего выявления коррупции.

Читайте также: Власти Италии: прежние правительства работали в интересах частных компаний

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Италии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить