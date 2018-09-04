Не YouTube и Google вмешиваются в выборы, а отечественные балагуры

Москва, , 17:40 — REGNUM YouTube и Google, вероятнее всего, попросту не в курсе того, что в России действует запрет на политическую рекламу за день до выборов и в день голосования, считает программист ИА REGNUM Юрий Носов.

Как сообщалось ранее, прокуратура, Роскомнадзор и Центризбирком направили в Google предупреждения о недопустимости вмешательства в выборы. Поводом стало активное распространение Google информации о несогласованных протестных акциях в единый день голосования 9 сентября.

Под вмешательством имеется в виду показ политической рекламы на YouTube в день выборов и за день до них. Реклама куплена Навальным. То есть на самом деле никакой YouTube и тем более никакой Google никуда не вмешиваются. Они, вероятнее всего, попросту не в курсе того, что в России действует запрет на политическую рекламу за день до выборов и в день голосования.

То есть если кто и вмешивается в выборы, так это наш же, отечественный оппозиционный балагур и политический затейник. И в данном случае есть ещё и другой вопрос. А нарушает ли вообще кто-либо в данном случае закон? Насколько можно судить, YouTube не является зарегистрированным СМИ или признанным таковым. В реестре организаторов распространения информации он тоже не числится.

Теперь вообще все сайты в мире должны соответствовать закону РФ о выборах? А это с каких пор? Все уже и так понимают, что угодить за решетку можно даже и за репост в социальной сети. Но позвольте, а если я у себя на кухне буду агитировать за того или иного кандидата, мне тоже административку впаяют? Где находится граница применимости данного закона?

Данная ситуация уже граничит с откровенным мракобесием. Если они всерьёз решили, что нужно бороться с агитацией в интернете в «день тишины», так извольте уж тогда это делать повсеместно. Закрывайте на время выборов все паблики «Единой России» в социальных сетях, удаляйте все агитационные ролики с того же YouTube и из других соц.сетей. Что это за селективный подход? Кстати, а в пользу какого кандидата осуществляется агитация в рекламных роликах?

Кто их надоумил бороться с оппозицией, прикрываясь американским вмешательством? Получается, что не Google, а Навальный, не вмешивается, а пиарится, не в выборы, а на Youtube. Докатились.

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