В Хакасии готовят проект закона на случай пенсионной реформы

Абакан, , 17:34 — REGNUM Парламентарии Республики Хакасия готовят проект закона по сохранению социальных льгот для жителей республики, сообщает 4 сентября пресс-служба республиканского Верховного Совета.

Проект закона разработан по инициативе депутатов фракции «Единая Россия» и предусматривают сохранение льгот для женщин от 55 лет и мужчин, достигших возраста 60 лет в связи с перспективой пенсионной реформы.

Предполагается в отдельные законодательные акты Республики Хакасия внести изменения, позволяющие сохранить для указанной категории граждан льготы по уплате налога на транспорт и при оплате проезда на общественном транспорте.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ предлагает провести пенсионную реформу, согласно которой возраст выхода на пенсию будет повышен для мужчин до 65 лет, а для женщин — до 63.

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