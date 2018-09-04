В Новосибирской области открылось движение по новому участку дороги «Иртыш»

Новосибирск, , 17:27 — REGNUM В Коченёвском районе Новосибирской области сегодня, 4 сентября, открылось движение по десятикилометровому участку автодороги Р-254 «Иртыш». Как считают в регионе, расширение мощности сибирского транзита по Р-254 между Юго-Восточной Азией и Западной Европой подтолкнет развитие населенных пунктов, расположенных у магистрали, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В церемонии запуска движения участвовали глава Новосибирской области Андрей Травников и руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт. В региональном правительстве уточнили, что после запуска автомобильного движения на построенном этапе старый участок дороги со всем обустройством будет передан в ведение региона.

По словам Андрея Травникова, вводимый в эксплуатацию участок Р-254 — один из самых напряжённых в сети федеральных дорог вокруг города Новосибирска, с высоким грузопотоком. А появление качественной дороги имеет большое значение как для новосибирского бизнеса, так и для транзитных грузоперевозчиков.

«Мы, как регион, в котором расположен крупнейший транспортный узел, заинтересованы в том, чтобы и нашим соседям было безопасно и комфортно перемещаться по нашим дорогам», — сказал врио губернатора Новосибирской области, подчеркнув, что особое значение новая дорога будет иметь для жителей посёлка Коченёво — снижение шума и уровня выхлопных газов за счёт вывода федерального автомобильного транзита из посёлка улучшит его экологию.

Строительство нового участка дороги протяжённостью 10,4 км — это второй этап проекта реконструкции Р-254 «Иртыш» в границах Новосибирской области. И как заявил Роман Старовойт, именно здесь, на одном из немногих объектов дорожного строительства в стране, выполнено покрытие из цементобетона — оно в меньшей степени подвержено колееобразованию и другим деформациям при воздействии физических нагрузок и перепадов температур. При замене асфальтобетона на цементобетон в дорожном строительстве экономия средств на содержание дороги составит 29,5%.

«На текущий год более шести млрд рублей Федеральное дорожное агентство направило на содержание, ремонт и реконструкцию, строительство новых федеральных автомобильных дорог на территории Новосибирской области. В следующем году мы эти объемы сохраним», — отметил Старовойт.

Также наряду с ремонтом федеральных трасс в регионе ведётся масштабная работа по ремонту дорог Новосибирской агломерации и муниципальных районов. Как напомнил глава области Андрей Травников, среди стратегических задач, которые поставил президент РФ в новом майском указе — увеличение объёмов строительства и ремонта дорог. В частности, в 2024 году доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, должна быть увеличена до 50% от их общей протяженности, а автомобильных дорог крупнейших городских агломераций — до 85%. На ремонт сельских районных дорог в 2018 году правительство Новосибирской области выделило дополнительно 1,5 млрд рублей. В рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» ремонт дорог агломерации идёт второй год подряд.

Как сообщили ИА REGNUM в администрации региона, именно вопрос реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» стал одним из центральных во время рабочей встречи Андрея Травникова и Романа Старовойта. Старовойт заявил, что Новосибирская область является одним из лидеров по реализации данного проекта и поэтому уже в текущем году региону могут быть предоставлены большие объемы для выполнения работ.

«Мы обсудим эти вопросы уже на площадке министерства транспорта Российской Федерации о возможном дополнительном финансировании в течении даже текущего 2018 года. Речь идет о сумме более 400 млн рублей», — сказал он.

На встрече также были также проговорены дальнейшие планы по реконструкции федеральных автомобильных дорог в Новосибирской области.