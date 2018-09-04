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Труженикам Калужской области вручены государственные и региональные награды

Политика

За особые заслуги перед Калужской областью награждены глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и депутат Городской думы Александр Одиночников

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Труженикам Калужской области вручены государственные и региональные награды
Иллюстрация: Пресс-служба Городской думы Калуги
Труженикам Калужской области вручены государственные и региональные награды

Калуга, 4 сентября 2018, 17:17 — REGNUM  Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов вручил сегодня, 4 сентября, государственные и региональные награды труженикам региона. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Городской думы Калуги, в числе тридцати награжденных — работники здравоохранения, образования, различных отраслей экономики, представители правоохранительных органов и прокуратуры, руководители предприятий, а также государственные и муниципальные служащие, общественные деятели и депутаты.

Медалью «За особые заслуги перед Калужской областью» 2-й степени были награждены глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и депутат Городской думы Александр Одиночников.

Поздравляя земляков с заслуженными наградами, губернатор Анатолий Артамонов подчеркнул, что любая работа только тогда становится важной для общества, когда выполняется добросовестно.

«Вы показываете пример самого ответственного и эффективного отношения и к жизни, и к труду», — сказал губернатор.

Глава калужского региона выразил особую признательность ветеранам, которые, по его словам, «и сейчас находятся в строю и проявляют большую активность».

Анатолий Артамонов пожелал всем участникам церемонии доброго здоровья, благополучия, новых успехов и трудовых достижений.

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Вручение государственных наград
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