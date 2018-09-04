Сирийский министр: В Идлибе более вероятен военный сценарий

Дамаск, , 17:14 — REGNUM Вариант военной операции по освобождению сирийской провинции Идлиб от боевиков более вероятен, чем мирное урегулирование, заявил 4 сентября в интервью РИА Новости министр национального примирения Сирии Али Хайдар.

По его словам, это обусловлено рядом особенностей данного района, который одновременно является последним прибежищем боевиков и территорией, которую Турция хочет сохранить под своим контролем.

«Идлиб отличается от других районов тем, что там много боевиков, это для них последнее прибежище, и Идлиб пытается оставить за собой Турция. Поэтому есть ряд факторов, мешающих простой работе и достижению перемирий, как раньше», — цитирует агентство слова сирийского министра.

Али Хайдар подчеркнул, что в других регионах страны ситуация была иной, поэтому военные действия сопровождались переговорами.

Он отметил, что ситуация отличается от той, что была в провинции Дамаск и на юге страны, где ранее были достигнуты мирные договоренности с группировками.

Кроме того, сирийский министр подчеркнул, что боевики в Идлибе арестовали и убили свыше пятисот сторонников переговоров с правительством Сирии. Тем не менее, заявил Хайдар, переговоры не прекращаются, и российский Центр по примирению играет в них очень важную роль.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд местных и мировых СМИ уже неоднократно сообщали о готовящейся военной операции сирийской армии, которая будет направлена на освобождение провинции Идлиб.

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