В Архангельской области льготы сохранят для людей предпенсионного возраста

Архангельск, , 17:14 — REGNUM В Архангельской области депутаты из фракции «Единой России» внесли на рассмотрение совета депутатов законопроект, который предусматривает сохранение льгот для граждан предпенсионного возраста, после того, как пенсионный возраст в России будет повышен. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает пресс-служба Архангельского областного совета депутатов.

Данный законопроект предполагает сохранить меры социальной поддержки, ранее установленные для пенсионеров, в отношении северян старшего возраста. Для Архангельской области, как региона крайнего севера, право на их получение наступает для мужчин с 55 лет, для женщин — с 50-ти.

Таким образом авторы законопроекта хотят выполнить предложение президента России Владимира Путина по внесению изменений в предлагаемую правительством Дмитрия Медведева пенсионную реформу.

В своем обращении к гражданам России президент Владимир Путин акцентировал внимание на том, что меры соцподдержки на региональном уровне необходимо сохранить в том виде, в котором они существуют сегодня и в тех же возрастных рамках.

Теперь предоставление льгот отвязывается от понятия «пенсионный возраст» и привязывается просто к возрасту гражданина. Поскольку Архангельская область приравнена к районам крайнего севера, то возраст предоставления социальных льгот у мужчин предлагается установить на 55 лет, а у женщин — на 50 лет, то есть на уровне нынешнего пенсионного возраста.