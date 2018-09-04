В Италии связали критику со стороны Макрона с падением его рейтингов

Рим, , 16:44 — REGNUM Резкая критика со стороны президента Франции Эммануэля Макрона в адрес итальянского правительства связана с падением рейтингов Макрона, написал на своей странице в Twitter во вторник, 4 сентября, вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

Ранее социологи сообщили о падении уровня доверия избирателей к Макрону до 31%. Аналогичный показатель правительства Италии — 60%.

Так вот почему он тратит время на то, чтобы атаковать наше правительство», — написал Сальвини.

Сальвини и Макрон в последние недели регулярно обмениваются выпадами. Формально предметом спора являются нелегальные мигранты. Фактически перепалка — подготовка к предвыборной кампании по выборам в Европарламент, на которых нынешние власти Евросоюза (включая Макрона) будут противостоять сторонникам национальных суверенитетов (включая Сальвини).

Читайте также: Сальвини — Макрону: «Руки прочь от итальянцев»

Макрон регулярно обвиняет Италию в том, что их политика «закрытия портов» не соответствует европейским ценностям. Сальвини и другой вице-премьер Италии — Луиджи Ди Майо в ответ напоминают, что президент Франции много говорит, но принимать мигрантов его страна так и не начала.

Новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов. Летом 2018 года число прибывших в страну нелегальных мигрантов сократилось в шесть раз.

Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, считают в правительстве.