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Германия вместо США: Миссию ОБСЕ в Молдавии возглавит немецкий дипломат

Политика

Ранее он уже работал в Кишиневе, а затем координировал деятеьлность миссии наблюдателей ОБСЕ на Украине

Кишинёв, 4 сентября 2018, 16:31 — REGNUM  Новым главой Миссии ОБСЕ в Молдавии назначен немецкий дипломат Клаус Нойкирх. Как сообщило молдавское издание NewsMaker, о назначении Нойкирха уже знают представители властей Молдавии и ПМР.

Ранее он уже работал в Миссии ОБСЕ в Молдавии в должности пресс-секретаря, а затем — замглавы миссии. Позже он был замдиректора Центра предотвращения конфликтов при ОБСЕ, а затем координировал работу миссии наблюдателей ОБСЕ на Украине.

C января 2017 года он возглавлял представительство Совета Европы в Албании.

ИА REGNUM отмечает, что до сих пор на протяжении более чем 20 лет Миссию ОБСЕ в Молдавии возглавляли исключительно представители США.

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Приднестровское урегулирование
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