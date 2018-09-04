Германия вместо США: Миссию ОБСЕ в Молдавии возглавит немецкий дипломат

Кишинёв, , 16:31 — REGNUM Новым главой Миссии ОБСЕ в Молдавии назначен немецкий дипломат Клаус Нойкирх. Как сообщило молдавское издание NewsMaker, о назначении Нойкирха уже знают представители властей Молдавии и ПМР.

Ранее он уже работал в Миссии ОБСЕ в Молдавии в должности пресс-секретаря, а затем — замглавы миссии. Позже он был замдиректора Центра предотвращения конфликтов при ОБСЕ, а затем координировал работу миссии наблюдателей ОБСЕ на Украине.

C января 2017 года он возглавлял представительство Совета Европы в Албании.

ИА REGNUM отмечает, что до сих пор на протяжении более чем 20 лет Миссию ОБСЕ в Молдавии возглавляли исключительно представители США.