Свердловский губернатор проверил готовность Екатеринбурга к выборам

Екатеринбург, , 16:21 — REGNUM Председатель избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров в ходе рабочей встречи 4 сентября проинформировал губернатора Евгения Куйвашева о готовности к проведению выборов депутатов Екатеринбургской городской думы.

«9 сентября — важный день для Екатеринбурга. Состоятся выборы, по итогам которых будет сформирована Екатеринбургская городская дума. Как идёт подготовка к дню голосования?», — сказал Евгений Куйвашев.

По словам Ильи Захарова, всего в Екатеринбурге сформировано 573 избирательных участка, в том числе 21 временный — в больницах и СИЗО. С 29 августа по 8 сентября все избирательные участки уральской столицы принимают желающих проголосовать досрочно.

«Наша задача — не допустить подкупы, привоз избирателей. Вместе с избирательными комиссиями пытаемся бороться, мне кажется, успешно. Тщательно проверяем документы. Когда мы видим, что причина неуважительная, отказываем в досрочном голосовании», — рассказал Илья Захаров.

Он отметил, что подготовка к выборам вышла на финишную прямую. В настоящий момент комиссии, исполняя судебные решения, вычеркивают из бюллетеней отдельные партии и кандидатов.

На 485 избирательных участках монтируется видеонаблюдение. На 80% участков установят КОИБы, на остальных — будут использовать QR-коды при изготовлении итоговых протоколов.

«Предприняты все меры, чтобы выборы были открытыми и прозрачными», — заявил Илья Захаров.

Напомним, выборы в представительный орган пройдут 9 сентября. Горожане смогут проголосовать по двум избирательным бюллетеням. В первый включены наименования и эмблемы политических партий, участвующих в кампании. Номера партий в бюллетене были определены по результатам жеребьевки. Второй бюллетень предназначен для голосования за кандидатов по одномандатным округам. Голосующие получат возможность поддержать как одну из партий, так и конкретного кандидата.