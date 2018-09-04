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Досрочное голосование в Екатеринбурге: кто попадёт под уголовную статью?

Политика

Облизбирком выступил с обращением к участникам выборов

Екатеринбург, 4 сентября 2018, 16:13 — REGNUM  В Екатеринбурге участников выборов депутатов городской думы предостерегают от нарушений уголовного законодательства. С обращением выступила избирательная комиссия Свердловской области, текст размещён на официальном сайте избиркома.

В документе говорится, что не все избиратели приходят на участки проголосовать досрочно при наличии уважительных причин и по своей воле. Порой от них требуют отдать свой голос досрочно и затем отчитаться своему «куратору». А в некоторых организациях 9 сентября объявлено рабочим днём.

«Некоторые так называемые политические технологи, а также руководители ряда организаций воспринимают досрочное голосование как способ получения определенного результата на выборах, а избирателей, в том числе административно подчиненных, как средство для достижения этой цели», — говорится в обращении.

Свердловский облизбирком такую практику считает незаконной. В комиссии напоминают о том, что давление на избирателей законодательно запрещено, а в Уголовном кодексе России такие действия именуются преступлением. Информация с участков о давлении на граждан уже направлена избиркомом в правоохранительные органы.

Также в комиссии отмечают, что имена кандидатов и избирательных объединений, штабы которых использовали подобные «технологии», можно будет легко вычислить при подсчёте голосов. Облизбирком призывает участников выборов обеспечить на финише кампании свободную и честную политическую конкуренцию, которая бы исключала использование «чёрных» технологий и манипулирование избирателями. Также в комиссии обращаются к жителям Екатеринбурга с просьбой не поддаваться на провокации и помнить о значимости своего волеизъявления, от которого зависит будущее города.

«Мы призываем всех избирателей города Екатеринбурга проявить гражданскую зрелость и заинтересованное отношение к выборам 9 сентября 2018 года», — говорится в обращении облизбиркома.

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