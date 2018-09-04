Посол Украины назвал способы для остановки «Северного потока — 2»

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Киев, , 16:10 — REGNUM Остановить строительство российского газопровода «Северный поток — 2» можно двумя способами. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью изданию «Европейская правда».

По его словам, одним из способов «заморозки» проекта является принятие соответствующего решения на уровне Европейского союза, второй вариант — «булава» санкций США против вовлеченных в проект немецких компаний.

«По моим оценкам, введение этих санкций — реальная перспектива», — сказал украинский посол.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 августа канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе визита в Грузию заявила, что Украина останется транзитером газа после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».

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