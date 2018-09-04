В Ярославле избирком «не видит» нарушений единороссов?

Ярославль, , 16:10 — REGNUM В агитации «Единой России» на выборах в Ярославскую областную думу конкуренты обнаружили несоответствие выходных данных плаката и реального клоичества размещенных материалов. Об этом говорится в жалобе, поданной кандидатом по 1 округу Ильей Советовым в областную избирательную комиссию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Плакат с изображениями кандидатов от «Единой России» Белокурова и Гончарова размещался на специальных досках у подъездов домов, а также в лифтах, на так называемых защищенных конструкциях. Штабу Советова (выдвинут «Справедливой Россией) совсем не сложно было понять, сколько именно плакатов было размещено. Адресная программа защищенных конструкций совпадает с местами размещения агитматериала самого Советова.

В выходных данных, которые должны сопровождать каждый агитматериал, указан тираж 250 экземпляров. Члены штаба насчитали 432 экземпляра плаката, из них 315 на подъездах и 117 в лифтах. Штаб Советова сделал даже фотографии мест размещения, а, кроме того, достал копию договора партии с индивидуальным предпринимателем Гладковым, который размещал материал в округе. То есть налицо превышение официально заявленного тиража, что является серьезным нарушением избирательного законодательства.

В своей жалобе кандидат просил избирательную комиссию признать распространение материала незаконным. Кроме того, Советов просил направить заявление в правоохранительные органы о привлечении к ответственности руководителя избирательного объединения «Единая Россия», так как именно партия была заказчиком спорного тиража. Штраф за подобное нарушение для юридических лиц может достигать 100 тыс рублей. Кроме того, кандидат потребовал изъять агитацию.

Однако избирательная комиссия оставила жалобу без удовлетворения. Основанием для этого стало… объяснение самой «Единой России». Избирком признал, что партия предоставляла на согласование указанный плакат. То есть плакат был. А вот размещения, о котором говорит конкурент, не было.

Согласно информации, полученной от избирательного объединения, распространение указанного печатного агитационного материала на основании договора с ИП Гладков К.В. не подтверждается. На основании изложенного, фактов нарушения избирательного законодательства избирательным объединением при распространении предвыборной агитации не усматривается», — говорится в ответе за подписью председателя избирательной комиссии Ярославской области Олега Захарова.

В штабе Советова таким ответом были немало удивлены.

Получается, что на «Единую Россию» жалуются, указывая конкретные факты. А областная избирательная комиссия вместо того, чтобы исследовать эти факты, обращаться в правоохранительные органы, спрашивает у самой «Единой России» — не нарушила ли она чего-то. А «Единая Россия», вопреки фотографиям, договору, говорит — ничего не было. Вообще. И областная избирательная комиссия верит этому, а не документам и фотографиям. Можно ли говорить что-то об объективности комиссии после этого?», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в штабе Ильи Советова.

В штабе кандидата не исключают, что будут обжаловать решение областной избирательной комиссии в суде.

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