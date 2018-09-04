Российскую Арктику укрепят радиолокационными центрами

п.г.т. Тикси, Якутия, , 16:09 — REGNUM Противовоздушная оборона Арктики будет укреплена — Северный флот приступил к созданию в Тикси новой военной базы.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе флота, на днях командующий Северным флотом (СФ) адмирал Николай Евменов принял участие в церемонии установки первой сваи современного блочно-модульного городка для проживания военнослужащих соединения ВВС и ПВО СФ.

Возведение нового военного городка планируется осуществить в течение полугода. Он будет состоять из 11 объектов, в частности, общежития для военнослужащих, административного корпуса, дизельной электростанции, хранилищ воды и топлива, столовой, гаража и др. Все объекты будут связаны между собой крытыми переходами, что особенно актуально в районах Крайнего Севера и Арктики.

«У нас в планах развитие в Тикси объединения противоздушной обороны, которая будет входить в состав 45-й армии. Это радиотехнические и зенитно-ракетные подразделения. Они должны полностью закрыть куполом воздушное пространство со стороны Арктики. Первым делом мы начали это на острове Котельном. Там идут работы по созданию радиолокационного отделения с пунктом наведения истребительной авиации. В дальнейшем это отделение перерастет в радиолокационную роту. Там будут находиться авиационная комендатура и средства обеспечения. В этом году мы перевооружаем находящийся там дивизион береговых, ракетных войск с одного вида вооружения на другое более высокоточное, высокоскоростное. Вторым была Земля Франца Иосифа. Также у нас есть радиолокационное отделение на побережье Карского моря», — цитирует Николая Евменова сайт правительства Якутии.

По словам Евменова, радиолокационные центры позже появятся в Алыкеле под Норильском, а также в Чокурдахе, Черском, Кигеляхе и Таймылыре.

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