Савченко вновь продлили арест

Киев, , 15:56 — REGNUM Содержание депутата Верховной рады Надежды Савченко под стражей снова продлили до 30 октября, сообщает 4 сентября УНИАН.

Согласно сообщению, решение о продлении содержания под стражей без возможности внесения залога принял 4 сентября Шевченковский районный суд Киева. Ранее ходатайство о продлении срока ареста подала прокуратура. Защита депутата просила отпустить ее под личное поручительство, но суд отказал в ходатайстве.

Напомним, Савченко была задержана 22 марта в Верховной раде, за день до этого с нее сняли депутатскую неприкосновенность. Герой Украины обвиняется в государственной измене, в подготовке терактов и в содействии террористической организации.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд в Киеве отклонил ходатайство об освобождении Савченко из-под ареста