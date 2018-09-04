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Савченко вновь продлили арест

Политика

Суд отказался отпускать депутата под личное поручительство

Киев, 4 сентября 2018, 15:56 — REGNUM  Содержание депутата Верховной рады Надежды Савченко под стражей снова продлили до 30 октября, сообщает 4 сентября УНИАН.

Согласно сообщению, решение о продлении содержания под стражей без возможности внесения залога принял 4 сентября Шевченковский районный суд Киева. Ранее ходатайство о продлении срока ареста подала прокуратура. Защита депутата просила отпустить ее под личное поручительство, но суд отказал в ходатайстве.

Напомним, Савченко была задержана 22 марта в Верховной раде, за день до этого с нее сняли депутатскую неприкосновенность. Герой Украины обвиняется в государственной измене, в подготовке терактов и в содействии террористической организации.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд в Киеве отклонил ходатайство об освобождении Савченко из-под ареста

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Дело Савченко
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