Песков о посещении Путиным Франции и Сербии: решения пока не приняты

Москва, , 15:51 — REGNUM В Кремле пока не приняты решения о возможных поездках президента Российской Федерации Владимира Путина в Сербию и Францию. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос, определились ли в Кремле насчет визита российского лидера во Францию, Песков сказал: «Нет, по мере готовности мы сообщим».

Также пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос сотрудников СМИ о том, известны ли сроки поездки Путина в Сербию.

«Нет», — сказал представитель Кремля.

Как передавало ИА REGNUM, 21 августа президент Сербии Александр Вучич на аэродроме «Батайница» сообщил, что главу РФ Владимира Путина ждут в Белграде в ноябре. Также в конце августа стало известно, что президента РФ пригласили в Париж на мероприятия по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

Читайте также: Вучич надеется дважды встретиться с Путиным до декабря

А также: Путина пригласили на годовщину окончания Первой мировой войны во Францию