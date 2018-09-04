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Российская авиация нанесла удар по боевикам в Идлибе — СМИ

Политика

Всего было нанесено 20 ударов

Российская авиация нанесла удар по боевикам в Идлибе — СМИ
Михаил Авилов. Артиллерийский обстрел неприятельского наблюдательного пункта. 1914-1917

Анкара, 4 сентября 2018, 15:50 — REGNUM  Базирующиеся на авиабазе Хмеймим в Сирии самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли удары по силам террористов в провинции Идлиб и на севере провинции Хама. Об этом сообщает 4 сентября турецкое агентство Anadolu.

Отмечается, что удары по позициям вооруженной оппозиции в сирийской провинции Идлиб нанесли три российских истребителя с авиабазы Хмеймим. В агентстве уточнили, что всего было нанесено 20 ударов. В настоящее вермя информации о погибших и раненых пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция правительственной армии Башара Асада по освобождению провинции Идлиб от террористических группировок приведет к крупной «гуманитарной трагедии». Также американский лидер предостерег Россию и Иран от участия в освобождении северной провинции Сирии.

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Война в Сирии
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