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Сальвини: «Меркель недооценила риск социального конфликта»

Политика

Глава МВД Италии прокомментировал ситуацию в Германии

Сальвини: «Меркель недооценила риск социального конфликта»
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Рим, 4 сентября 2018, 15:49 — REGNUM  Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини прокомментировал ошибки, допущенные канцлером Германии Ангелой Меркель при проведении миграционной политики. Об этом пишет газета Kronen Zeitung.

«Точно то, что в последние годы она недооценила риск социального конфликта, заявив, что в Германии есть место для сотен тысяч этих людей, — сказал Сальвини 3 сентября. — Но правительство Германии долгое время недооценивало проблему. Возникновение партии «Альтернатива для Германии» — это четкая реакция на нее. Это ответ, который многие недовольные немцы пытаются дать».

По словам Сальвини, необходимо помогать странам Африки, чтобы ее населения не стремилось покидать континент: «Мы должно как можно скорее инвестировать €500 млн в Африку».

Как сообщало ИА REGNUM, в Италии наблюдается рост популярности партии Сальвини «Лига». Если на выборах в парламент 4 марта партия набрала 17%, то сегодня за нее готовы проголосовать 32% избирателей, отодвинув «Движение 5 звезд» на второе место (28%).

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