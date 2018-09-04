В Йемене продолжаются акции протеста против правительства в изгнании

Сана, , 15:41 — REGNUM В Йемене продолжаются массовые акции протеста, вызванные обесцениванием валюты и ростом стоимости жизни, сообщает 4 сентября Anadolu.

В некоторых городах местные жители заблокировали улицы и начали жечь покрышки. За несколько дней стоимость йеменского риала серьезно обвалилась с 600 риалов за доллар до 513 риалов.

Напомним, 2 сентября свергнутый президент Йемена Мансур Хади заявил о повышении заработной платы жителям все еще подконтрольных ему территорий, однако данный факт не смог прекратить протесты.

Гражданская война в Йемене, ставшая причиной в том числе и финансового кризиса, продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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