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Южная Корея планирует нарастить миграционное сотрудничество с Узбекистаном

Политика

Делегация Южной Кореи посетит республику с 9 по 12 сентября

Ташкент, 4 сентября 2018, 15:40 — REGNUM  Делегация министерства труда Южной Кореи посетит с 9 по 12 сентября Ташкент и Самарканд, сообщает 4 сентября агентство «Спутник» со ссылкой на руководителя самаркандского отделения агентства внешней трудовой миграции Абдуазиза Хафизова.

По его словам, делегация Южной Кореи прибудет для расширенного двустороннего сотрудничества в рамках меморандума об организованной трудовой миграции из Узбекистана в Корею.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на начало июня в 2018 году в Южной Корее прибывало 55 тыс. граждан Узбекистана. Республика занимала пятое место среди других стран по этому показателю.

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан занял 5 место по числу мигрантов в Южной Корее

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