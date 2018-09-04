Южная Корея планирует нарастить миграционное сотрудничество с Узбекистаном

Ташкент, , 15:40 — REGNUM Делегация министерства труда Южной Кореи посетит с 9 по 12 сентября Ташкент и Самарканд, сообщает 4 сентября агентство «Спутник» со ссылкой на руководителя самаркандского отделения агентства внешней трудовой миграции Абдуазиза Хафизова.

По его словам, делегация Южной Кореи прибудет для расширенного двустороннего сотрудничества в рамках меморандума об организованной трудовой миграции из Узбекистана в Корею.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на начало июня в 2018 году в Южной Корее прибывало 55 тыс. граждан Узбекистана. Республика занимала пятое место среди других стран по этому показателю.

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