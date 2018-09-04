Свыше 150 тыс. москвичей хотят проголосовать на дому в день выборов мэра

Москва, , 15:46 — REGNUM Свыше 150 тыс. человек обратились в систему социальной защиты Москвы с просьбой организовать им голосование на выборах мэра 9 сентября на дому. Об этом 4 сентября заявил руководитель департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Петросян на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра столицы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«120 тыс. заявлений уже собрано, свыше 90 тыс. переданы в УИКи. К нам обратились 3 тыс. 800 инвалидов. Из них 2,5 тыс. просят организовать голосование на дому, 1159 человек просят сопровождение, чтобы самим дойти до участков», — подчеркнул он.

Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов, в свою очередь, сообщил, что за день до голосования Мосгоризбирком разместит на своём сайте информацию о числе избирателей, которые в день голосования будут прикреплены в лечебных учреждениях, а также тех, кто изъявил желание голосовать на загородных избирательных участках.

Руководитель департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун добавил, что все москвичи, которые в день выборов будут находиться в больнице, смогут проголосовать в том случае, если они написали соответствующие заявления.

Как сообщало ИА REGNUM, избирательным правом на предстоящих выборах мэра Москвы смогут воспользоваться 2246 человек, находящихся в СИЗО.

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