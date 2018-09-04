ЛНР: Киев искусственно завышает собственные потери в Донбассе

Луганск, , 15:29 — REGNUM Украина сообщает о больших потерях для того, чтобы обострить ситуацию на фронте, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 4 сентября «Луганский информационный центр».

По его словам, украинский генеральный штаб ВСУ решил поменять тактику поведения на фронте: если раньше украинское командование замалчивало потери, то теперь, наоборот, искусственно завышают потери якобы из-за обстрелов со стороны республик.

«Я ответственно заявляю, что подразделения Народной милиции ЛНР строго придерживаются Минских договоренностей и не отвечают на провокации со стороны противника», — сказал Марочко.

Напомним, ранее ВСУ заявили о восьми раненных украинских военных якобы из-за артобстрелов со стороны Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР).