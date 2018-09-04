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Председатель Европарламента призвал страны ЕС заняться ливийским кризисом

Политика

Антонио Таяни считает, что национальные повестки европейских стран должны подождать

Брюссель, 4 сентября 2018, 15:37 — REGNUM  Председатель Европейского парламента Антони Таяни призвал своих коллег посвятить следующее заседание решению ливийского кризиса. Свой призыв он опубликовал на своей странице в Twitter.

«На следующем пленарном заседании должен быть услышан голос Европейского парламента о кризисе в Ливии. Только действуя сообща мы сможет работать для достижения мира и стабильности. Государства-члены должны прекратить продвигать свои национальные повестки, нанося ущерб всем европейским гражданам», — написал итальянский политик.

Как сообщало ИА REGNUM, во второй половине августа ситуация в Ливии обострилась. В Триполи идут боевые действия между враждующими политическими группировками.

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