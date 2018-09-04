На Урале общественники подписали меморандум «О гражданском взаимодействии»

Екатеринбург, , 15:23 — REGNUM По итогам круглого стола 4 сентября, в котором приняли участие члены общественных палат Свердловской области и Екатеринбурга, правозащитники, эксперты и юристы, был подписан меморандум «О гражданском взаимодействии». Меморандум провозглашает принципы взаимодействия и сотрудничества представителей гражданского общества для обеспечения законности, открытости и легитимности выборов в единый день голосования 9 сентября.

Участники круглого стола обсудили особенности избирательной кампании по выборам депутатов в Екатеринбургскую городскую думу. Была отмечена высокая конкурентность предстоящих выборов — более 500 претендентов на 36 мандатов.

«Значимость подписания меморандума «О гражданском согласии» очень высока. Главная цель — провести прозрачные, честные и справедливые выборы. Основное отличие нашего меморандума от предыдущих подобных документов в том, что раньше их подписывали партии, участвующие в выборах. А здесь — представители гражданского общества. Выборы в Екатеринбурге всегда высококонкурентны, и очень много за последнее годы сделано, чтобы они стали прозрачными, справедливыми и честными», — отметил председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин.

Рост влияния гражданских активистов на избирательный процесс отметил первый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев.

«В ходе этой избирательной кампании мы наблюдаем сразу два позитивных момента. Первое — это рост правовой культуры, задействование судебной системы для разрешения спорных ситуаций. Второй позитивный момент — увеличение роли общественных структур в наблюдении за избирательным процессом. Следствием этих двух факторов является подъем доверия избирателей к результатам выборов. Тема нечестных выборов практически ушла из повестки», — отметил он.

Наибольшая активность гражданского общества была зафиксирована на выборах президента России. В марте 2018 года на избирательных участниках Свердловской области присутствовали более 5 тысяч общественных наблюдателей.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, директор Московского бюро по правам человека, председатель координационного совета Общероссийской общественной организации «Юристы за права и достойную жизнь человека» Александр Брод считает, что в Свердловской области «институт общественного контроля состоялся, уверенно заявил о себе в ходе президентской кампании».

«Я надеюсь, что этот опыт будет успешно использован в дальнейшем. Ассоциация «Гражданский контроль», которую я представляю, ведет мониторинг во всех субъектах Российской Федерации, где 9 сентября пройдут выборы разных уровней. Мне бы хотелось, чтобы и эта неделя, и день выборов, и подсчет голосов, и оглашение результатов прошли строго в правовом поле. От общественников очень много зависит в плане профилактики и оперативного реагирования на возможные нарушения», — добавил он.

Александр Брод не впервые оказывает содействие общественникам региона. В ходе этого визита он провел ряд встреч с представителями общественных организаций, политических партий, избирательных комиссий, органов власти, правоохранительных структур. Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества порекомендовал общественникам обращать внимание на следующие моменты: проверка списков избирателей, информирование избирателей, обеспечение равного доступа партий и кандидатов к размещению агитационных материалов, прозрачность проведения досрочного голосования.

В день голосования общественным наблюдателям следует уделять внимание не только ситуации на избирательных участках, но и обстановке вокруг них, чтобы вовремя пресекать факты подкупа избирателей. Александр Брод обратил внимание общественников на необходимость тщательной проверки информации, появляющейся в день голосования в СМИ и блогосфере. В последнее время часто используется технология распространения фейковой информации, которая создает тревожный и необъективный фон. Для борьбы с этим явлением эксперт рекомендует создать правовую мобильную группу, которая сможет оперативно выезжать на избирательные участки и проверять заявления о нарушениях.

«Выборов простых не бывает, а в Екатеринбурге в выборах всегда принимает участие большое количество политических сил. Наша задача — сплотить местных общественников, привлечь внимание к проблемам представителей избирательных комиссий, органов власти, правоохранителей. И я думаю, что общими усилиями нам это удалось. Подписание меморандума продемонстрировало городу, региону, что общественники очень внимательно относятся к выборам, переживают за их чистоту, будут жестко отстаивать законодательство и справедливость, и я думаю, что это будет дисциплинирующим фактором для участников избирательного процесса», — сказал Александр Брод.