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Граждане Украины не верят в честные выборы — опрос

Политика

Треть не верит в то, что выборы способны улучшить ситуацию в стране

Киев, 4 сентября 2018, 15:34 — REGNUM  Лишь 17% граждан Украины уверены, что грядущие президентские выборы будут честными, но 70% планируют в них участвовать. Такие результаты опроса 4 сентября опубликовал фонд «Демократические инициативы».

На избирательные участки не придут 23% опрошенных, что на 6% больше показателя мая 2018 года.

Среди тех, кто не будет голосовать, основной причиной такого решения назвали неверие в честность выборов (62%) и отсутствие приемлемого кандидата (30%).

Вера в то, что выборы позволят изменить ситуацию в стране к лучшему, присуща 34% граждан, 30% уверены, что ничего не изменится, а 11% считает, что станет ещё хуже.

На Украине нет ни одного кандидата, которому верило бы больше избирателей, чем не доверяло. Наименьший уровень недоверия у потенциальных кандидатов в президенты — певца Святослава Вакарчука (-12%) и комика Владимира Зеленского (-25%), аналогичный уровень недоверия к бывшему министру обороны Украины Анатолию Гриценко.

У действующего президента Украины Петра Порошенко соотношения доверяющих и не доверяющих составляет — 68%. У лидера президентской гонки Юлии Тимошенко — 46%.

Напомним, что по данным на конец августа 2018 года Петр Порошенко замыкал пятерку наиболее рейтинговых кандидатов, уступая одиозному Олегу Ляшко, Юрию Бойко, Анатолию Гриценко и Юлии Тимошенко.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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