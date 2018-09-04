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Греция выдаст Александра Винника России — адвокат

Политика

На родине его обвиняют в причастности к ряду преступлений в информационной сфере

Афины , 4 сентября 2018, 15:15 — REGNUM  По решению Верховного суда Греции гражданин России Александр Винник по второму запросу Генпрокуратуры РФ будет экстрадирован в Москву. Об этом сообщил адвокат Винника Илиас Спирлиадис.

«Официально решение суда будет опубликовано 14 сентября, однако из того, что сказал судья на заседании, следует, что решение об экстрадиции Винника в Россию принято», — цитирует слова Спирлиадиса ТАСС.

Добавим, суд в греческом городе Салоники удовлетворил запрос Генпрокуратуры РФ об экстрадиции Винника. На родине его обвиняют в причастности к ряду преступлений в информационной сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2018 года адвокат Александра Винник Тимофей Мусатов заявил, что Верховный суд Греции должен рассмотреть апелляцию на выдачу гражданина России Франции.

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