«Молодежка ОНФ» представит две образовательные площадки на форуме «Евразия»

Оренбург, , 15:14 — REGNUM В Оренбурге стартует Международный молодежный образовательный форум «Евразия». Мероприятие соберет более тысячи российских и иностранных участников. Соорганизатором форума впервые выступает молодежное направление Общероссийского народного фронта — «Молодежка ОНФ».

«Для нас важно, что команда «Молодежки ОНФ» принимает активное участие в форуме «Евразия». Это возможность поделиться и обменяться опытом с участниками форума и найти тех, кто захочет присоединиться к нашим добрым делам», — подчеркнул руководитель департамента молодежных проектов ОНФ Игорь Кастюкевич.

Каждый день с 5 по 8 сентября на форуме будет работать интерактивная стенд-площадка «Молодежки ОНФ», на которой участники смогут попробовать свои силы в различных активностях. 6 сентября команда «Молодежки ОНФ» организует несколько молодежных баттлов, на спортивной площадке пройдет командная игра и эстафета. Кроме того, участники смогут создать новый арт-объект в рамках всероссийской акции «Молодежки ОНФ» «Не жди перемен, твори перемены».

7 сентября «Молодежка ОНФ» представит свою образовательную площадку, темами которой станут направления нового «майского указа» президента. Среди спикеров, которые примут участие в образовательной программе — телеведущий Тимофей Баженов, который расскажет о вопросах экологии. Генеральный директор фонда новых форм развития образования, федерального оператора сети детских технопарков «Кванториум» Марина Ракова осветит вопросы системы дополнительного образования. Врач Светлана Заболотная поделится знаниями о том, как вести здоровый образ жизни, а блогер Татьяна Буцкая — о том, как создать крепкую и счастливую семью.

9 сентября участники форума отправятся в деревню Городки Тюльганского района Оренбургской области, где родился герой России Александр Прохоренко. Ребята примут участие в субботнике на Аллее Героев, посетят музей имени Александра Прохоренко и выставку снаряжения армии России. Напомним, 29 октября 2017 года командой «Молодежки ОНФ» на этом месте была организована акция «Герои среди нас», высажено несколько десятков деревьев.

Международный молодежный образовательный форум «Евразия» пройдет с 4 по 10 сентября. Согласно поручению президента РФ Владимира Путина, в 2018 году «Евразия» вошла в число всероссийских форумных площадок.

Миссия форума — объединение молодежи разных стран вокруг идеи русского мира.