Рада может закрепить курс Украины в НАТО без всеукраинского референдума

Киев, , 15:04 — REGNUM Парламентское большинство Верховной Рады Украины (фракции «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт») поддержат президентский проект закона о внесении изменений в Конституцию с закреплением курса Украины на членство в НАТО и ЕС.

В частности заместитель главы фракции «Народный фронт» Сергей Пашинский выразил уверенность в том, что в Раде есть 300 голосов для внесения соответствующих изменений в Конституцию.

«Я абсолютно уверен, что мы примем изменения в Конституцию в этой части… Президент направит этот законопроект в профильный комитет, 226 голосов, выводы Конституционного суда. После этого нужно 300 голосов для изменений в Конституцию», — сказал Пашинский 4 сентября в кулуарах Рады.

В то же время депутат от фракции «Батькивщина» Александра Кужель считает, что Киев должен вынести вопрос вступления Украины в НАТО и ЕС на Всеукраинский референдум.

«К этому нужно относиться по конституционному. По этим вопросам нужно принять закон о референдуме и проводить референдум», — призвала Кужель.

В свою очередь заместитель главы фракции БПП Сергей Березенко считает, что Рада может внести изменения в Конституцию без референдума.

«Процедура четко говорит, если вносятся изменения в преамбулу, конкретные статьи и конкретные разделы, для этого не нужен референдум. Есть четкие разделы, изменение которых требует референдума», — пояснил Березенко.

Ранее, 4 сентября, премьер-министр Владимир Гройсман также поддержал закрепление в Конституции курса Украины на членство в НАТО и ЕС.

«Именно на этой сессии могут быть приняты исторические решения Украины относительно закрепления права членства в Европейском Союзе, НАТО. Будут закреплены слова «Слава Украине», которые написаны кровью украинских воинов и которые стали словами чести и доблести. Поэтому я глубоко убежден в том, что в этом зале будут приняты исторические решения. Я поддерживаю инициативы президента и уверен, что они должны быть рассмотрены как можно быстрее», — сказал Гройсман, выступая в Раде.

Как сообщалось, 3 сентября депутат от БПП, представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об изменениях в Конституцию, который предусматривает закрепление европейского и евроатлантического направления развития государства.

«Сегодня президент Украины зарегистрировал изменения в Конституцию Украины относительно закрепления в ней европейского и евроатлантического направления развития Украины. Внесены изменения будут к 85, 102, 116, предусматривающие ответственность Верховной Рады, президента Украины, а также Кабинета министров Украины по закреплению европейского, евроатлантического направления. Кроме того, внесены будут изменения в преамбулу Конституции», — сказала Луценко.

Напомним, 1 декабря 2017 года президент Порошенко обещал провести Всеукраинский референдум по вопросу вступления Украины в НАТО.

Президент Украины выразил уверенность, что результаты голосований будут «такими же убедительно позитивными, как уже вписанный в анналы истории референдум о независимости».