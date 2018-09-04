Палестинские журналисты пострадали от действий израильских военных

Рамалла , , 14:58 — REGNUM Несколько палестинских журналистов пострадали от слезоточивого газа после того, как израильские военные разогнали акции протеста на оккупированной территории Западного берега реки Иордан, сообщает 4 сентября Anadolu.

«Израиль продолжает нападать на палестинских журналистов, чтобы скрыть свои преступления против палестинского народа», — отметил глава палестинского объединения журналистов Насер Абу Бакр.

Напомним, власти Израиля проводят регулярные акции на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, против палестинских активистов, представляющих для них угрозу безопасности.

В тюрьмах еврейского государства в настоящее время находится свыше 6 тыс. 500 палестинцев, в числе которых женщины, дети, политики, а также лица, которым не были предъявлены обвинения.

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