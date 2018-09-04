В Раде заявили о наличии голосов за роспуск правительства Гройсмана

Киев, , 15:00 — REGNUM Депутаты Верховной Рады Украины поддержат голосование за отставку правительства, которое повышает цены на газ и не занимается секторальным развитием экономики Украины. Об этом 4 сентября в эфире телеканала «NewsOne» заявил депутат из парламентской группы «Воля народа» Сергей Шахов.

«Будем настаивать на роспуске правительства и полной перезагрузке правительства, которое сегодня не работает. Уверен, что народные депутаты меня поддержат», — сказал Шахов.

Он призвал правительство сначала обеспечить украинцев рабочими местами, а потом закрывать железнодорожное сообщение с Россией.

«То, что Омелян заявляет об остановке сообщения поездов с Российской Федерацией, пусть сначала подумает, как дать рабочие места людям, которые сейчас работают в России, а их сейчас не меньше 6 млн, а может и больше. Каким образом они будут добираться домой? После этого они все-таки придут к министерству транспорта и спросят: почему их хотят лишить этого права? Дайте сначала работу, верните родителей в семьи, а потом уже думайте, как остановить этот поезд», — сказал Шахов.

Депутат призвал правительство заняться восстановлением работы украинской химической и угольной отраслей вместо того, чтобы разрывать «Большой договор» с Россией.

«То, что касается отношений с Российской Федерацией. Посмотрите, вся химия везется из России, уголь везется из России. Они бы беспокоились не о дружбе (разрыве Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной — ИА REGNUM ), а о том, как запустить наши заводы, как запустить наши предприятия, как запустить угольную отрасль, которая может дать толчок экономическому развитию Украины в 10% к ВВП», — добавил Шахов.

При этом он обвинил «Укрзализныцю» в блокировании работы Черкасского химического комбината «Азот», который специализируется на производстве удобрений.

«Нужно думать, как запустить заводы химической отрасли. Сегодня везется контрабандная химия из России и Китая. Мы добились, чтобы наши заводы заработали, но на них не дают вагоны. К примеру, Черкасский «Азот» запросил 200 вагонов, а ему дали всего два вагона», — подытожил Шахов.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа президент Украины Петр Порошенко поручил МИД Украины быть готовыми к «прекращению» Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной от 1997 года. При этом глава государства назвал Договор «анахронизмом».

Напомним, в августе министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что правительство Украины может закрыть железнодорожное сообщение с Россией. «Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой», — заявил Омелян.