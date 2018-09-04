Орловский врио рассказал Путину о мостах и дорогах

Москва, , 14:53 — REGNUM Реальный уровень заработной платы в Орловской области растет. Об этом заявил, отвечая на вопрос президента РФ Владимира Путина, врио губернатора Орловской области Андрей Клычков. 4 сентября глава региона встретился с президентом, сообщила пресс-служба Кремля.

«Реальная зарплата растет — 107 [процентов]. Причем мы показали не в номинальном выражении, а реальное отношение к покупательской способности», — подчеркнул Клычков.

Глава региона также доложил о том, что благодаря федеральной поддержке в Орловской области в этом года на 20% увеличено финансирование дорожного строительства. Для того, чтобы деньги тратились эффективно, в регионе действует программа губернаторского контроля: на каждый строительный объект выезжают представители общественности, СМИ, депутаты, профессиональные организации, проверяется каждый участок — дороги, дворовые территории, сообщил Клычков.

Глава региона также сообщил о запуске затянувшегося на три года проекта — Беломестненского моса: мост через реку Сосна торжественно открыли 15 июля. В этом году, доложил Клычков, завершаются работы по проектированию еще двух мостов, уже в областном центре — речь идет о «Красном мосте» и «Дружбе». Последний, ремонт которого уже начался, в последние месяцы не раз становился объектом критики со стороны общественности.

В 2019 году в регионе намерены приступить к реализации еще одного крупного проекта — строительству западного обхода Орла: построить дорогу намерены за счет инвесторов, она будет платной. Несмотря на это, в правительстве региона рассчитывают, что весь транзитный транспорт из черты города удастся убрать.

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