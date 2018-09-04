В Литве политиков планируют обязать рассказывать о всех встречах

Вильнюс, , 14:53 — REGNUM

На осенней сессии парламента Литвы правящая партия Союз крестьян и зелёных Литвы планирует внести проект закона, в случае принятия которого все литовские политики обязаны будут декларировать все свои встречи как в рабочее, так и в нерабочее время, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 4 сентября.

Об этом 4 сентября заявил глава правящих Рамунас Карбаускис. По его словам, этот закон преградит возможность влияния различных групп интересов на политиков и принимаемые ими решения. В настоящее время политики обязаны сообщать только о встречах с официальными лоббистами, однако в Литве институт лоббистов практически не действует. Официальных лоббистов — единицы, а прямое давление на политиков оказывает бизнес, что наглядно продемонстрировал скандал, вокруг концерна MG Baltic.

Напомним, в настоящий момент в суде рассматривается дело MG Baltic, в котором предпринимателей и несколько бывших политиков обвиняют в коррупционных схемах и оказания давления на законодателей.