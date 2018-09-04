Венгрия готова предоставить Киргизии $65 млн кредитов

Бишкек, , 14:51 — REGNUM Экспортно-импортный банк Венгрии открыл кредитную линию для Киргизии в размере $65 млн (более 4,4 млрд рублей) для дальнейшего развития двусторонних отношений. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Сроки, процентная ставка и прочие условия возможного предоставления кредита не озвучены.

Помимо этого, глава венгерского правительства рассказал киргизстанскому лидеру о том, что 25 студентов из Киргизии получили стипендиальные квоты на получение образования в вузах Венгрии.

В свою очередь Сооронбай Жээнбеков поведал Виктору Орбану о том, какие преимущества созданы для иностранных инвестиций в Киргизии за последние годы, а также о таможенных и налоговых льготах, предусмотренных для предпринимателей.

По итогам переговоров представители делегаций двух стран подписали совместное заявление о развитии политического диалога и межпарламентского сотрудничества, об учреждении совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области туризма между министерством культуры, информации и туризма Киргизии и министерством иностранных дел и торговли Венгрии.

ИА REGNUM напоминает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киргизию с Киргизию с официальным визитом 2 сентября 2018 года.

Глава венгерского кабинета министров принял участие в церемонии открытия третьих Всемирных игр кочевников и в VI саммите глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств, прошедшем на побережье озера Иссык-Куль накануне, 3 сентября.