«Оппоблок» грозит не признать итоги выборов на Украине

Киев, , 14:50 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко хочет создать «карманную» Центральную избирательную комиссию (ЦИК), которая поставит под вопрос легитимность предстоящих президентских и парламентских выборов. Об этом 4 сентября в эфире телеканала «Прямой» заявил сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко.

«Не может быть шесть представителей от БПП (фракции «Блок Петра Порошенко») и один от «Оппозиционного блока» — это нонсенс… Если не будет сформирован легитимный состав ЦИК и не будет изменен избирательный кодекс в вопросе предоставления права для голосования переселенцам, их 1,5 млн, то выборы будут под вопросом. Главная задача — провести честные и прозрачные выборы, потому что общество находится в настолько напряженном состоянии, что любая фальсификация приведет к непредсказуемым последствиям. Поэтому формирование Центральной избирательной комиссии нужно проводить согласно квотному принципу, так как это было всегда», — сказал Бойко.

По его словам Рада или президент должны включить в состав ЦИК двоих представителей от фракции «Оппоблок».

"Нам по составу фракции положено два представителя. Все договоренности могут быть только в этих рамках. Президент хочет сформировать для себя большинство, а именно так стоит вопрос. При этом другим раздать по одному представителю. Это похоже на то, что создается комнатная, карманная, искусственная ЦВК, которая с самого начала будет носить на себе печать нелегитимоности. И любые выборы с этим ЦИК будут под вопросом», — добавил Бойко.

Он также проинформировал, что президент и парламентская коалиция не хотят менять Избирательный кодекс.

«Я вижу, что есть сопротивление и, что у президента нет поддержки в принятии нового кодекса. И вчера на совещании был дан четкий сигнал, что сам президент не хочет его поддерживать. Это значит, что фракция также не будет поддерживать. Это очень плохо. Сегодня все понимают, что идет подкуп избирателей. Люди абсолютно без денег, люди нищие. Делают сети и скупают голоса. За это нельзя винить людей, потому что у них нет денег на жизнь. Нужно прекратить эту политическую коррупцию, создать новый Избирательный кодекс по открытым спискам, тогда это станет предохранителем от коррупции. А сегодня будет скупка голосов», — прогнозирует Бойко.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января 2018 года президент Порошенко подписал представление о назначении новых членов ЦИК. Он предложил назначить Аллу Басалаеву, Наталью Бернацкую, Михаила Вербенского, Ирину Ефремову, Андрея Евстигнеева, Ольгу Желтову, Олега Конопольского, Светлану Кустовую, Ольгу Лотюк, Виталия Плукаря, Евгения Радченко, Татьяну Слипачук, Леонтия Шипилова, Татьяну Юзькову. 5 февраля президент внес в Раду представление на 14 членов ЦИК. Рада должна назначить 13 членов.

Напомним, 5 июля Верховная Рада отказалась рассматривать вопрос обновления состава Центральной избирательной комиссии. Глава фракции БПП Артур Герасимов отметил, что вопрос «уже перезрел». Он призвал нардепов объединиться и проголосовать за обновление состава ЦИК.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко, сопредседатель депутатской группы «Партия «Возрождение» Виктор Бондарь и представители фракций Оппозиционного блока и «Батькивщины» заявили, что не будут голосовать за обновление ЦИК. По мнению этих фракций, в представлении президента Порошенко больше кандидатов, чем требует закон. При этом в ЦИК представлены не все фракции.