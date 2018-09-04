Засуха в Польше: фермеры подсчитывают потери

Станислав Стремидловский, , 16:02 — REGNUM

Торжественные мероприятия в Поморском воеводстве в день воспоминаний о Второй мировой войне, 1 сентября, и Дня знаний обернулись скандалами. Как сообщает Dziennik Bałtycki (Гданьск и Трехградье). Президент Польши Анджей Дуда и его супруга Агата посетили одно из лучших учебных заведений в стране, школу имени Военных моряков в Гдыне. Ей исполнилось 55 лет. Дуда похвалил учителей за то, что в свободной Польши они выпускают талантливую молодежь. И выразил надежду, что те выпускники, что учатся за границей, после окончания вернутся в страну, чтобы поделиться с ней своими знаниями, навыками и способностями. Не обошлось в речи президента и без исторических реминисценций. «Сегодня 1 сентября, 79 лет со дня начала Второй мировой войны, — сказал Дуда. — 79 лет после того, как польские моряки, офицеры военно-морского флота, защищали побережье и территориальные воды Речи Посополитой, которая построила Гдыню, от нацистских захватчиков. Полякам не удалось защитить, очень многие из них погибли, в Оксиви и Хеле, отступили только 2 октября. Некоторым из них удалось эвакуироваться и сражаться дальше на Западе, до самого конца, полагая, что они освободят Польшу и она будет свободной». Однако выступление президента пытались сорвать активисты Комитета защиты демократии (KOD), которые во дворе школы, вооруженные сиренами и свистками, громко скандировали: «Конституция!», «Свободная Польша!», «Свобода, равенство, демократия!». И хотя сотрудники Бюро охраны правительства распорядились закрыть окон в аудитории школы, выкрики демонстрантов участники церемонии слышали прекрасно. В ответ на это Дуда заметил, что подобные действия членов KOD как раз и говорят о том, что конституция уважается, равно как и свобода собраний и право выражать свои взгляды. Эти слова вызвали настоящий переполох в аудитории. Часть гостей стали тоже скандировать: «Конституция!». В результате директор школы Веслав Косаковский попросил успокоиться их и проявить уважение к президенту. Визит Анджея и Агаты Дуды в Гдыню сопровождался многочисленными полицейскими силами. Если бы не это, то можно было бы ожидать более серьезные инциденты. Недовольство демонстрантами из KOD выразили пришедшие во двор школы сторонники правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS), которые обратились к своим оппонентам со словами: «Стыд и позор! Что вы кричите? Кто платит вам за это?». Дело чуть было не дошло до стычек.

Президента Гданьска Павла Адамовича освистали во время выступления на церемонии, посвященной 79-й годовщине начала Второй мировой войны на Вестерплатте. «Финалом нашей борьбы стало падение коммунизма в нашей части Европы в 1989 году, — заявил Адамович. — Она была связана с великим мирным движением «Солидарность». В то время мы знали, что не существует большей опасности для человеческой свободы, чем присвоение власти одной группой, чем превосходство политической воли над законом. Наша цель — объединенная Европа». Президент Гданьска также отметил, что сегодня мы видим, насколько был слабо изучен «наш урок истории», поскольку право оказывается под вопросом, «даже подрывает наше присутствие в Европейском союзе» и «мы можем видеть, как меняется смысл и значение самых важных слов для каждого поляка: родина, Польша, свобода, Европа. Идет строительство стен, а не мостов». Эти слова вызвали свист. Как заявил изданию Адамович, комментируя инциденты во время своего выступления, «неприятная «привычка» свистеть во время церемонии была введена избирателями PiS, которые освистывали президента Польши Бронислава Коморовского или министра иностранных дел Владислава Бартошевского». В свою очередь Избирательный комитет «Лучший Гданьск» (KWLG) подверг критике организацию церемонии памяти Второй мировой войны, которая состоялась 1 сентября под памятником Защитников польского почтамта в Гданьске. Их недовольством вызвала месса, которую отслужили перед мемориалом католические священники. По словам активистов KWLG, среди них есть и католики, и неверующие. Однако, как считает Комитет, «такие торжества должны либо носить светский характер, либо допускать участие людей различных конфессий и неверующих», а «формула, требующая от желающих воздать должное жертвам войны участие в религиозной церемонии только лишь одной Церкви, является неприемлемым и противоречить светскому характеру государства».

Вторая мировая война до сих пор влияет на современность. Так считает историк Павел Стаховяк, с которым побеседовал Głos Wielkopolski (Познань). Он призывает посмотреть на последствия войны в политическом измерении, с точки зрения разделения мира на два блока, которые развивались отлично друг от друга. То, как сегодня выглядит реальность и определенные конфликты являются наследием этого разделения. Польша вынуждена догонять уровень жизни западных обществ — это следствие войны. И еще одним из нее величайших последствий является то, что еврейская община Европы почти полностью исчезла. Историк считает, что конфликтов подобного уровня была Тридцатилетняя война (1618−1648 годы), которая привела к драматическим человеческим и материальным потерям, особенно в Центральной Европе. В каком-то смысле она была более тяжелой, чем Вторая мировая, однако люди помнят лучше то, что было недавно. Польское общество в этом смысле, подчеркивает Стаховяк, сегодня характеризует то, что исчезает общезначимая совокупность знаний о войне. Можно встретить образованных людей, которым ничего не будет говорить дата 1 сентября 1939 года. Десять лет назад такое было невозможно. Вместе с тем, по некоторым вопросам интерес ко Второй мировой увеличился, но он носит узкий характер. Речь о людях, которых интересуют специфические нюансы, связанные с военными операциями или вооружением, но их знания о проблемах более широких, например, о политической ситуации тех лет уже ограничены. А кто в перспективе больше всего проиграл во Второй мировой войне? По мнению польского историка, Великобритания. Она вошла в войну как великая империя и крупнейшее (по территории) государство в мире. Но после победы исчезла полностью через несколько лет, стала «больным человеком Европы». Что касается Польши, которая является страной, сильно пострадавшей во время войны, ей в то же самое время есть чем гордится. «В сентябре 1939 года мы не капитулировали и обратите внимание на такие страны, как, например, Франция, где был создан режим сотрудничества с Германией, — говорит Стаховяк. — В Польше, несмотря на все недостатки нашей власти, никто всерьез не думал о капитуляции… Вы должны различать две вещи: битва и война. Мы проиграли сражение, но война состоит из многих битв».

Памятник воинам Красной армии не будет разрушен, передают Super Nowości (Жешув). Монумент расположен на площади 3 мая в Кросно. В конце 2017 года воевода Подкарпатского воеводства сообщил кросненской ратуше, что памятник воинам Красной армии находится в черте городского военного кладбища и внесен в реестр военных захоронений. Поэтому, по словам воеводы Эвы Ленарт, на этот монумент не распространяются положения Закона о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного режима. Местной самоуправление несет ответственность за сохранность кладбища, включая памятник воинам Красной Армии. Четыре года там прошли восстановительные работы. Хотя были случае покушения на мемориал. В начале августа молодой человек, будучи под воздействием алкоголя, сломал две звезды на обелиске. Ему было предъявлено обвинение по статье 261 Уголовного кодекса.

В преддверии выборов в местные органы власти председатель совета министров Польши Матеуш Моравецкий выступил с программой реформ, информирует Dziennik Zachodni (Катовицы и Верхняя Силезия). 2 сентября в Варшаве прошла конференция «Права и Справедливости». В ходе ее были представлены предложения PiS, которые будут озвучены избирателям в ходе избирательной кампании. По словам председателя правящей партии Ярослава Качиньского, выборы «для нас — это оценка политики «хороших изменений». Во время конференции было также заключено соглашение о сотрудничестве между силами правого лагеря, подписанное Качиньским, Збигневом Зёбро и Ярославом Говином. Моравецкий назвал следующие положения реформ. Первое — «Теплый дом», модернизация домов с точки зрения сбережения тепла. Второе — «Разделяющие платят меньше», предполагает более низкие счета для тех, кто сортирует мусор. Третье — «Поддержка пожилых людей», увеличение расходов на дома престарелых и организацию занятости для пожилых людей. Четвертое — «Окрестность», будет выделено 500 миллионов злотых на обустройство детских площадок и зон активности под открытым небом. Пятое — «Современная коммуна», предполагающее строительство специальных коридоров прохода для школьников, реконструкцию местных железнодорожных и автобусных вокзалов, соединение автобусных сообщений между маленькими и крупными городами, ремонт местных полицейских участков. Шестое — «Интернет-магистрали», внедрение широкополосного интернета скоростью 100 мегабит, в течение 3−4 лет появление интернета в каждой школе. Седьмое — «Решай, как жить», означает выделение 300 миллионов злотых на поддержку гражданских бюджетов в небольших муниципалитетах.

Длительное отсутствие осадков вызвало большие потери урожая, рассказывает Gazeta Wrocławska (Вроцлав). Как говорится в коммюнике коммуны Радваница, в некоторых местах ущерб достиг 70%. Аналогичным образом обстоят дела и в других муниципалитетах. Стоит отметить, что данные касаются только тех культур, которые изучаются системой мониторинга засухи. По просьбе главы коммуны Радваница воевода Нижней Силезии в конце июня учредил комиссию для оценки потерь сельскохозяйственными производителями. В течение июля и августа комиссия проверила 53 хозяйства площадью 2214,4 га. 45 из ферм потеряли более 30%, в 8 — ниже 30% среднегодового объема производства. Инспекцию провели также в 13 хозяйствах вне пределов Радваницы, ущерб был оценен в сумму 3457 тысяч злотых в растениеводстве и 5912 злотых в животноводстве. В муниципалитете Котла приступили к оценке потерь для фермеров, в чьих хозяйствах засуха поразила картофель, кустарники и бобовые. Эти продукты могут подорожать.