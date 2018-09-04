В Кремле назвали убийство Захарченко попыткой дестабилизировать обстановку

Москва, , 14:41 — REGNUM Теракт в Донбассе, в результате которого погиб глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко, является попыткой дестабилизировать ситуацию в регионе, заявил 4 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля ответил на просьбу объяснить правовые основания для помощи ДНР в расследовании случившегося.

«Я оставляю это без комментариев. Скажу лишь, что налицо террористический акт, налицо попытка дестабилизации обстановки», — заявил Песков.

Напомним, 31 августа в результате террористического акта в центре Донецка погиб председатель Совета министров ДНР Александр Захарченко. Взрыв прогремел в кафе «Сепар» в центре столицы республики. В свою очередь для помощи в расследовании теракта в ДНР направлены сотрудники ФСБ.

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