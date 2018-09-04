Москва, , 14:41 — REGNUM Орел может стать центром подготовки инженерных кадров для регионов Центрального федерального округа. С просьбой поддержать идею размещения в регионе многопрофильного колледжа врио губернатора Андрей Клычков обратился к президенту РФ Владимиру Путину в ходе встречи 4 сентября, сообщила пресс-служба Кремля.

«Вы поручили на нашей с вами последней встрече проработать вопрос размещения многопрофильного колледжа по подготовке специалистов инженерных специальностей (топ-50) для Центрального федерального округа. Сейчас мы получили поддержку и по линии Дмитрия Анатольевича Медведева, выразили согласие Минпромторг, министерство просвещения, Российская академии народного хозяйства и госслужбы. И мы просили бы Вас поддержать идею, дать возможность разместить этот колледж в Орле как центре Центрального федерального округа», — сказал Клычков.

По словам врио губернатора, создание такого колледжа повлияет и на инвестиционную привлекательность региона.

«Сейчас инвестиционная привлекательность состоит из нескольких аспектов. Это не только налоговые льготы, но самое главное — это рабочие руки и профессионалы, которые могут работать», — пояснил Клычков.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 4 сентября, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Андрей Клычков обратился к главе государства с просьбой поддержать проект размещения на территории региона особой экономической зоны. По убеждению врио губернатора, это решение позволит сделать «рывок» экономике региона.

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