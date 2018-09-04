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В Ночи выборов примут участие лидеры ведущих политических партий

Политика

Также ожидается участие главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой

Москва, 4 сентября 2018, 14:33 — REGNUM  Онлайн-марафон «Ночь выборов» пройдет в единый день голосования 9 сентября. В ходе марафона эксперты и журналисты смогут встретиться с лидерами ведущих политических партий страны.

«У нас на «Ночи выборов» в гостях будут лидеры парламентских партий. Это Владимир Жириновский (ЛДПР), Геннадий Зюганов (КПРФ), Сергей Миронов («Справедливая Россия»). Также мы ожидаем секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака», — рассказал политолог, основатель консалтингового агентства «Бакстер групп» Дмитрий Гусев.

Кроме того, политолог анонсировал участие в онлайн-марафоне главы ЦИК Эллы Памфиловой.

«Мы разговаривали с Эллой Александровной Памфиловой, которая очень хотела и обещала быть у нас на «Ночи выборов», — сказал Дмитрий Гусев.

Программа онлайн-марафона предусматривает прямые включения из Штаба общественного наблюдения за выборами мэра Москвы, выход на связь с наблюдателями из регионов и ассоциацией «Национальный общественный мониторинг».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всем желающим предложено попробовать себя в роли аналитиков и предугадать итоги голосования на площадке приложения «Биржа прогнозов».

Региональные онлайн-марафоны проведут также в шести городах — Владивостоке, Кемерово, Нижнем Новгороде, Пскове, Ярославле и Омске.

Читайте ранее: В России пройдет новая «Ночь выборов-2018»

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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