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Рухани: Иран продолжит импорт нефти, несмотря на давление США

Политика

США хотят сократить экспорт иранской нефти на мировые рынки до возможного минимума

Рухани: Иран продолжит импорт нефти, несмотря на давление США
Иллюстрация: Eia.gov
Нефтяная инфраструктура Ирана

Тегеран, 4 сентября 2018, 14:31 — REGNUM  Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что его страна продолжит импорт сырой нефти, несмотря не давление со стороны Соединенных Штатов, сообщает 4 декабря Associated Press.

«Мы будем продолжать прилагать усилия для производства и экспорта нефти», — подчеркнул Рухани.

США хотят сократить экспорт иранской нефти на мировые рынки до возможного минимума, с этой целью Вашингтон ввел в отношении исламской республики очередные санкции.

Напомним, в 2015 году администрация прежнего президента США Барака Обамы заключила с Ираном соглашение, в соответствии с которым Тегеран обязался заморозить ядерную программу в обмен на частичное снятие санкций.

Новый президент США Дональд Трамп в мае 2018 года расторг соглашение, наложив на Иран новые санкции.

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Ядерная программа Ирана
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