Инвесторы возвращаются: врио орловского губернатора отчитался перед Путиным

Москва, , 14:24 — REGNUM Ситуация в Орловской области стабильная. Об этом заявил врио губернатора Орловской области Андрей Клычков 4 сентября на встрече с президентом Владимиром Путиным. Глава региона отчитался перед президентом о социально-экономическом положении в области, сообщила пресс-служба Кремля.

Глава региона, прежде всего, поблагодарил президента за выделенные 500 млн рублей на развитие системы здравоохранения: по его словам деньги пойдут на закупку медицинского оборудования, строительство ФАПов и закупку мобильных ФАПов.

Что касается экономической ситуации, то, по словам Клычкова, ее можно назвать стабильной: с момента начала его работы в регионе, отчитался врио губернатора, удалось снизить размер госдолга более чем на 200 млн рублей, сократить затраты на обслуживание госдолга. В то же время в регионе выросли объемы инвестиций.

«Мы планируем до конца года создать около двух тысяч рабочих мест. Благодаря тому, что начали активно работать с инвесторами, появляются новые, возвращаются те инвесторы, кто из региона в свое время уходил. В целом видим позитивную динамику», — заявил Клычков.

По словам Клычкова, до конца 2018 года общий объем инвестиций составит 47,4 млрд рублей. На 1 июля объем вложенных в экономику региона средств на 7% превышал показатель 2017 года.

«Крупнейшая инвестиция — это «Знаменский СГЦ», увеличение поголовья свиней, инвестиции — семь миллиардов; заводы «Керама Марацци», «Санофи-Авентис Восток», размещенные в области», — доложил Клычков.

Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Клычков был назначен исполняющим обязанности губернатора Орловской области 5 октября 2017 года, после досрочной отставки с поста Вадима Потомского. Выборы губернатора в регионе назначены на 9 сентября.