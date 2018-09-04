Правительство Италии проведет специальное совещание по ситуации в Ливии

Рим, , 14:21 — REGNUM Правительство Италии во вторник, 4 сентября, проведет специальное совещание, на котором будет обсуждаться ситуация в Ливии, сообщает информагентство Ansa.

Совещание было назначено для обсуждения проблем нелегальной миграции, однако события последних дней изменили повестку дня.

Ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини и другие итальянские политики выступили с заявлениями об обострении ситуации в Ливии. Они возложили вину на Францию, власти которой, по их мнению, ради достижения экономических выгод «раскачивают» ситуацию.

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В Италии полагают, что именно их страна должна выступить координатором мирного процесса в этом регионе. Правительству нужно вести переговоры с теми, кто сможет в этом помочь, прежде всего, с президентами России и США, отмечают наблюдатели.