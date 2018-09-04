На выборах мэра Москвы смогут проголосовать свыше 2 тыс. заключённых в СИЗО

Москва, , 14:27 — REGNUM Избирательным право на предстоящих выборах мэра Москвы смогут воспользоваться 2246 человек, находящихся в СИЗО. Об этом на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы заявил начальник УФСИН России по городу Москве, генерал-майор внутренней службы Сергей Мороз, сообщает корреспондент ИА REGNUM 4 сентября. Всего в следственных изоляторах Москвы на сегодняшний день содержатся 9985 человек.

«На данный момент во всех изоляторах сформированы избирательные участки, созданы соответствующие списки. В «Матросской тишине», поскольку там располагаются два изолятора, сформированы два участка. Все необходимые материалы получены, налажено взаимодействие с территориальными избирательными комиссиями, вся информация доводится до арестованных в установленном порядке», — сообщил он.

Добавим, как заявила заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии города Москвы Ева Меркачёва, на каждый избирательный участок, расположенный в следственном изоляторе, будет предоставлено по два общественных наблюдателя.

«Что касается наших опасений, то необходимо смотреть за тем, как будут вести себя сотрудники по отношению к заключённым, чтобы не было никакой «принудиловки», — подчеркнула она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Москвы заявили о полной готовности избирательных участков за пределами города к проведению выборов мэра столицы 9 сентября 2018 года. В частности, на каждом из участков установлены камеры с возможностью «отматывать» видео назад.

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