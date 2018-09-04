В Пакистане началось голосование на президентских выборах

Исламабад, , 14:18 — REGNUM В Пакистане проходят выборы 13-го по счету президента страны, на пост которого претендуют три кандидата, сообщает 4 сентября Синьхуа.

От новой правящей партии «Техрик-е-Инсаф» («Движение за справедливость»), недавно победившей на парламентских выборах, кандидатом выдвинут Ариф Алви, от пакистанской Народной партии — Аитзаз Ахсан, от объединенной оппозиции — Фазл-ур-Рехман.

Наблюдатели прогнозируют победу Алви из-за того, что его партия контролирует Национальную ассамблею (нижнюю палату парламента), а также законодательные собрания трех ключевых провинций страны — Хайбер-Пахтунхва, Пенджаба и Белуджистана.