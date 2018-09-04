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«У нас хорошая память»: Песков об оскорблениях, нанесенных Путину

Политика

Политические деятели Соединенного королевства до сих пор не принесли извинений за свои высказывания в адрес главы российского государства

Москва, 4 сентября 2018, 14:10 — REGNUM  Оскорбительные высказывания британских политиков в адрес президента России Владимира Путина отлично помнят в Кремле. Об этом заявил 4 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, ни экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон, ни другие политические деятели Соединенного королевства до сих пор не принесли извинений за свои высказывания в адрес главы российского государства.

«У нас в этом плане очень хорошая память. Путину никто извинений не приносил», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября президент ВТБ Андрей Костин принес свои извинения экс-министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону, которого ранее 3 сентября в МГИМО назвал «уродом».

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Внешняя политика России
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