«У нас хорошая память»: Песков об оскорблениях, нанесенных Путину

Москва, , 14:10 — REGNUM Оскорбительные высказывания британских политиков в адрес президента России Владимира Путина отлично помнят в Кремле. Об этом заявил 4 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, ни экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон, ни другие политические деятели Соединенного королевства до сих пор не принесли извинений за свои высказывания в адрес главы российского государства.

«У нас в этом плане очень хорошая память. Путину никто извинений не приносил», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября президент ВТБ Андрей Костин принес свои извинения экс-министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону, которого ранее 3 сентября в МГИМО назвал «уродом».

Читайте также: Глава ВТБ не хотел называть Джонсона «уродом»