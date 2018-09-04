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Google и вмешательство в выборы: бизнес неотделим от политики

Политика

Эксперт IT-рынка Андрей Рябых отмечает, что за предполагаемым вмешательством Google в российские выборы могут стоять как политические, так и бизнес-интересы

Google и вмешательство в выборы: бизнес неотделим от политики
CYPHE
Тесное переплетение

Санкт-Петербург, 4 сентября 2018, 14:04 — REGNUM  За предполагаемым вмешательством Goggle в российские выборы могут стоять как политические, так и бизнес-интересы, которые всё сложнее отделить друг от друга, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 4 сентября, эксперт IT-рынка Андрей Рябых, комментируя информацию о предупреждении прокуратуры в адрес Google.

Как сообщалось ранее, прокуратура, Роскомнадзор и Центризбирком направили в Google предупреждения о недопустимости вмешательства в выборы. Поводом стало активное распространение Google информации о несогласованных протестных акциях в единый день голосования 9 сентября.

Если вмешательство действительно имело место, то определить, что здесь более значимо, политический или бизнес-интерес, очень трудно. Грань в последнее время стала слишком тонкой.

Google — американский проект, а мы наблюдаем новую волну санкций. Возможно, они уже получили необходимые установки.

Что касается претензий прокуратуры, то они должны поставить вопрос четче. В законодательстве прописано, что делать можно и чего делать нельзя. Нарушение закона уже имело место? Тогда за ним должно последовать наказание в соответствии с законом.

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