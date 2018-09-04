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Песков отреагировал на призыв Трампа по Идлибу

Политика

Ранее президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter сообщил, что военная операция армии Башара Асада по освобождению провинции Идлиб от боевиков приведет к крупной «гуманитарной трагедии»

Москва, 4 сентября 2018, 13:59 — REGNUM  Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Белого дома США Дональда Трампа, призвавшего участников урегулирования в Сирии не допустить наступления армии Башара Асада на позиции членов незаконных вооруженных формирований в Идлибе.

По его словам, американской стороне необходимо обратить внимание на «негативный потенциал для всей ситуации в Сирии», а не просто выступать с какими-то предупреждениями.

«Просто выступать с какими-то предупреждениями…, наверное, является не полным, не всеобъемлющим подходом», — сказал представитель Кремля журналистам.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter сообщил, что военная операция армии Башара Асада по освобождению провинции Идлиб от боевиков приведет к крупной «гуманитарной трагедии».

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Война в Сирии
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