Песков отреагировал на призыв Трампа по Идлибу

Москва, , 13:59 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Белого дома США Дональда Трампа, призвавшего участников урегулирования в Сирии не допустить наступления армии Башара Асада на позиции членов незаконных вооруженных формирований в Идлибе.

По его словам, американской стороне необходимо обратить внимание на «негативный потенциал для всей ситуации в Сирии», а не просто выступать с какими-то предупреждениями.

«Просто выступать с какими-то предупреждениями…, наверное, является не полным, не всеобъемлющим подходом», — сказал представитель Кремля журналистам.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter сообщил, что военная операция армии Башара Асада по освобождению провинции Идлиб от боевиков приведет к крупной «гуманитарной трагедии».

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