«Украине нужно пять минут войны, чтобы отменить Минские соглашения»

Москва, , 14:01 — REGNUM Украина показала, что неспособна выполнить Минские соглашения, считает военный обозреватель Изборского клуба Владислав Шурыгин. Об этом он заявил 4 сентября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«По всем признакам, которые сейчас есть, можно сказать, что готовится [На Юго-Востоке Украины] масштабная провокация, — сказал Шурыгин. — Готовится ли большая война, сказать сложно. Украине нужно пять минут войны, чтобы отменить Минск. Он вяжет её по рукам и ногам. Она неспособна выполнить Минские соглашения. Их она была вынуждена подписать после громадного проигрыша под Дебальцево. И сейчас ей нужно хоть пять минут войны, но не втянуться в неё, чтобы сказать: «Соглашение больше не действует, и давайте заключать что-то новое».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным «Луганского информационного центра», украинские военные за сутки 30 августа один раз обстреляли позиции Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР). Отмечается, что киевские силовики подвергли обстрелу район села Христовое. Огонь вёлся из автоматических станковых гранатометов (АГС).

Также отметим, что после гибели главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко вооружённые силы ЛНР были приведены в повышенную боевую готовность. В ДНР фиксируют множественные перемещения войсковых колонн ВСУ на линии фронта. По данным разведки ДНР, украинская сторона готовится к крупномасштабному наступлению.

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